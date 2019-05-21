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Traffico Roma del 21-05-2019 ore 13:30

di - 21 Maggio 2019 - 13:30

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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 13.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A
CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
IN CENTRO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA ADRIANA
E PONTE MAZZINI VERSO PONTE TESTACCIO .
A COLLE PRENESTINO PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
PROPRIO SULLA VIA PRENESTINA AL BIVIO CON VIA DELL’OMO VERSO FUORI ROMA.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI E
SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE CENTRO.
CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA VIA FLAMINIA NUOVA A VIA DEL
FORO ITALICO.
SU QUEST’ULTIMO RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE
DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLE E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIAQLE
EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA E SU VIALE CASTERNSE.
IN CENTRO È IN PROGRAMMA DALLE 14,30 ALLE 18,30 UNA MANIFESTAZIONE IN VIA
MOLISE DAVANTI LA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI
DISAGI ALTRAFFICO IN ZONA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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