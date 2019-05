Traffico Roma del 21-05-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 13.20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A

CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

IN CENTRO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA ADRIANA

E PONTE MAZZINI VERSO PONTE TESTACCIO .

A COLLE PRENESTINO PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE

PROPRIO SULLA VIA PRENESTINA AL BIVIO CON VIA DELL’OMO VERSO FUORI ROMA.

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA

DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI E

SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE CENTRO.

CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA VIA FLAMINIA NUOVA A VIA DEL

FORO ITALICO.

SU QUEST’ULTIMO RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE

DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLE E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIAQLE

EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA

L’AQUILA E SU VIALE CASTERNSE.

IN CENTRO È IN PROGRAMMA DALLE 14,30 ALLE 18,30 UNA MANIFESTAZIONE IN VIA

MOLISE DAVANTI LA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI

DISAGI ALTRAFFICO IN ZONA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma