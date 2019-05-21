Traffico Roma del 21-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 15.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A
CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZIONE
ROMA SUD ALL’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA E DALLA PONTINA ALL’APPIA
IN CARREGGIATA ESTERNA.
A MONTEMARIO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEI CAVALIERI DI
VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA MARIO POLERÀ IN DIREZIONE PIAZZALE
CLODIO
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI, CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO
VIALE CASTERNSE.
IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI
LA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
POSSIBILI DISAGI IN ZONA FINO ALLE 18,30 CIRCA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma