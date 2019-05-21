RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 15:30

di - 21 Maggio 2019 - 15:30

Più informazioni su


VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 15.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A
CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZIONE
ROMA SUD ALL’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA E DALLA PONTINA ALL’APPIA
IN CARREGGIATA ESTERNA.
A MONTEMARIO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEI CAVALIERI DI
VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA MARIO POLERÀ IN DIREZIONE PIAZZALE
CLODIO
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI, CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO
VIALE CASTERNSE.
IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI
LA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
POSSIBILI DISAGI IN ZONA FINO ALLE 18,30 CIRCA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su