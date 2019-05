Traffico Roma del 21-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 15.20 RB

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZIONE

ROMA SUD ALL’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA E DALLA PONTINA ALL’APPIA

IN CARREGGIATA ESTERNA.

A MONTEMARIO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEI CAVALIERI DI

VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA MARIO POLERÀ IN DIREZIONE PIAZZALE

CLODIO

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA

DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA

VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI, CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO

VIALE CASTERNSE.

IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI

LA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

POSSIBILI DISAGI IN ZONA FINO ALLE 18,30 CIRCA.

