Traffico Roma del 21-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 16.50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A
CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE DEL
BIVIO PER CIAMPINO.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDFENTE SU VIALE VATICANO IN
PROSSIMITÀ DI VIA VITTOR PISANI: INCIDENTE CON UN VEICOLO RIBALTATO.
CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO
LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE PER TRAFFICO, DALLA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI
ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE EUGENIO MORELLI IN DIREZIONE VIA PORTUENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA CODE PER TRAFFICO DA VIALE
PALMIRO TOGLIATTI A TOR CEVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
IN CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER DUE MANIFESTAZIONI IN
CORSO:
IN VIA MOLISE DAVANTI LA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CON
TERMINE PREVISTO PER LE 18,30 E SU PIAZZALE DI PORTA PIA CON TERMINE
PREVISTO PER LE 18:00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma