Traffico Roma del 21-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 17.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A
CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA;
RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE DEL
BIVIO PER CIAMPINO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA CODE PER TRAFFICO E INCIDENTE DA
PORTONACCIO A TOR CERVARA, VERSO IL RACCORDO ANULARE.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIALE VATICANO IN
PROSSIMITÀ DI VIA VITTOR PISANI: INCIDENTE CON UN VEICOLO RIBALTATO.
CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO
LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE PER TRAFFICO, DALLA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
IN CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER DUE MANIFESTAZIONI IN
CORSO:
IN VIA MOLISE DAVANTI LA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CON
TERMINE PREVISTO PER LE 18,30 E SU PIAZZALE DI PORTA PIA CON TERMINE
PREVISTO PER LE 18:00.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO
A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma