Traffico Roma del 21-05-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 17.50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A
CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA BUFALOTTA DALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
DALLA C. COLMBO ALLA TUSCOLANA.
AL FLAMINIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA
FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI VIA BOLSENA
PER UN’ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU VIALE VATICANO IN PROSSIMITÀ DI
VIA VITTOR PISANI.
CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO LUNGO LA
TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO,
DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LOSTADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI DA VIA
TIBURTINA A VIA SALARIA.
IN CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER DUE MANIFESTAZIONI IN
CORSO:
IN VIA MOLISE DAVANTI LA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SU
PIAZZALE DI PORTA PIA; TERMINE PREVISTO PER LE 18,30 CIRCA.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO
A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma