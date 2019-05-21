Traffico Roma del 21-05-2019 ore 19:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 18.20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’
E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA VIA C.COLOMBO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA.
INCIDENTE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIALE ALESSANDRINO, INEVITABILI
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO CON CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO DA VIA DI
TORRE SPACCATA.
TRAFFICO E INCIDENTE ANCHE SU VIA OSTIENSE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO
ANULARE NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI VERSO SAN GIOVANNI DA V.LE DI TRO DI QUINTO A VIA SALARIA, QUI ANCHE
PER INCIDENTE E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA
AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE,
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO DA VIA DEI
MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma