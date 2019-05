Traffico Roma del 21-05-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 18.20 TR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’

E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA VIA C.COLOMBO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA

TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA.

INCIDENTE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIALE ALESSANDRINO, INEVITABILI

RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO CON CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO DA VIA DI

TORRE SPACCATA.

TRAFFICO E INCIDENTE ANCHE SU VIA OSTIENSE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO

ANULARE NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A

TRATTI VERSO SAN GIOVANNI DA V.LE DI TRO DI QUINTO A VIA SALARIA, QUI ANCHE

PER INCIDENTE E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA

AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE,

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO DA VIA DEI

MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma