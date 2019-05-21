Traffico Roma del 21-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 19.50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A
CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E IN CARREGGIATA
ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA VIA APPIA.
AL QUARTIERE DON BOSCO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI
VIA CALPURNIO FIAMMA ALL’ALTEZZA DI VIA S. GIOVANNI BOSCO; DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE SU VIA FLAVIO STILICONE AL BIVIO CON VIA CALPURNIO FIAMMA.
SU VIA CASILINA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIALE
ALESSANDRINO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO CON CODE IN
DIREZIONE DEL CENTRO DA VIA DI TORRE SPACCATA.
CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE
DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST
VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO
A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma