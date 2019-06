Traffico Roma del 21-06-2019 ore 07:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 07:20

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA

TRA LE USCITE CASILINA APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA

TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE

PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA VIA

FLAMINIA NUOVA, DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA CASSIA, DA VIA

DELLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E

AEROPORTO DELL’URBE.

CODE ANCHE SULLA COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE.

PROSEGUIRANNO SINO AL 6 LUGLIO I LAVORI NUTTURNI SUL TRATTO DELLA

TANGENZIALE COMPRESO TRA CAMPI SPORTIVI E VIA NOMENTANA DIREZIONE SAN

GIOVANNI CON CONSEGUENTI CHIUSURA AL TRAFFICO DALLE 22 ALLE 6.

