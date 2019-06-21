Traffico Roma del 21-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 07:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
TRA LE USCITE CASILINA APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA
TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA VIA
FLAMINIA NUOVA, DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA CASSIA, DA VIA
DELLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E
AEROPORTO DELL’URBE.
CODE ANCHE SULLA COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE.
PROSEGUIRANNO SINO AL 6 LUGLIO I LAVORI NUTTURNI SUL TRATTO DELLA
TANGENZIALE COMPRESO TRA CAMPI SPORTIVI E VIA NOMENTANA DIREZIONE SAN
GIOVANNI CON CONSEGUENTI CHIUSURA AL TRAFFICO DALLE 22 ALLE 6.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma