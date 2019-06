Traffico Roma del 21-06-2019 ore 08:00

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 7:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE ZONA NORD INCIDENTE E CODE NEL TRATTO SALARIA-FLAMINIA

DIREZIONE CASSIA; A SEGUIRE PER TRAFFICO CODE TRA LA CASSIA E LA VIA

TRIONFALE. MENTRE NELLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ABBIAMO

RALLENTAMENTI NEL TRATTO NOMENTANA-A24

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI VERSO LO STADIO TRA VIA DELLE VALLI E

LA VIA SALARIA; AUTO IN FILA INVECE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DAL BIVIO PER

SAN LORENZO.

SULLA VIA CODE E RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO. STESSA

SITUAZIONE SULL’AURELIA ANTICA, CODE A TRATTI, TRA L’AURELIA E VIA DELLA

PISANA

INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLE CAPANNELLE

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma