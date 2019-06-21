Traffico Roma del 21-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 7:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE ZONA NORD INCIDENTE E CODE NEL TRATTO SALARIA-FLAMINIA
DIREZIONE CASSIA; A SEGUIRE PER TRAFFICO CODE TRA LA CASSIA E LA VIA
TRIONFALE. MENTRE NELLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ABBIAMO
RALLENTAMENTI NEL TRATTO NOMENTANA-A24
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI VERSO LO STADIO TRA VIA DELLE VALLI E
LA VIA SALARIA; AUTO IN FILA INVECE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DAL BIVIO PER
SAN LORENZO.
SULLA VIA CODE E RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO. STESSA
SITUAZIONE SULL’AURELIA ANTICA, CODE A TRATTI, TRA L’AURELIA E VIA DELLA
PISANA
INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLE CAPANNELLE
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma