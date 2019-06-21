Traffico Roma del 21-06-2019 ore 08:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA VIA TIBURTINA CODE TRA IL RACCORDO E PONTE MAMMOLO. DISAGI VERSO LA
STAZIONE TIBURTINA
TRAFFICO INTENSO E CODE IN VIA DELLO SCALO SAN LORENZO VERSO PORTA MAGGIORE
IN ENTRATA A ROMA I MAGGIORI DISAGI SULLA VIA FLAMINIA E SULLA PONTINA
SUL RACCORDO ANULARE ZONA NORD CODE NEL TRATTO SALARIA-FLAMINIA DIREZIONE
CASSIA; MENTRE NELLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ABBIAMO FORTI
RALLENTAMENTI NEL TRATTO BUFALOTTA-A24
TRASPORTO PUBBLICO. METRO B CON RALLENTAMENTI SULL’INTERO PERCORSO
LAURENTINA-JONIO-REBIBBIA PER UN GUASTO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI CIRCO
MASSIMO. METRO C CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; IN CORSO UN
INTERVENTO TECNICO TRA LE STAZIONE DI TORRENOVA E GROTTE CELONI.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma