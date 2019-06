Traffico Roma del 21-06-2019 ore 08:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 8:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SULLA VIA TIBURTINA CODE TRA IL RACCORDO E PONTE MAMMOLO. DISAGI VERSO LA

STAZIONE TIBURTINA

TRAFFICO INTENSO E CODE IN VIA DELLO SCALO SAN LORENZO VERSO PORTA MAGGIORE

IN ENTRATA A ROMA I MAGGIORI DISAGI SULLA VIA FLAMINIA E SULLA PONTINA

SUL RACCORDO ANULARE ZONA NORD CODE NEL TRATTO SALARIA-FLAMINIA DIREZIONE

CASSIA; MENTRE NELLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ABBIAMO FORTI

RALLENTAMENTI NEL TRATTO BUFALOTTA-A24

TRASPORTO PUBBLICO. METRO B CON RALLENTAMENTI SULL’INTERO PERCORSO

LAURENTINA-JONIO-REBIBBIA PER UN GUASTO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI CIRCO

MASSIMO. METRO C CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; IN CORSO UN

INTERVENTO TECNICO TRA LE STAZIONE DI TORRENOVA E GROTTE CELONI.

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma