Traffico Roma del 21-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA TANGENZIALE EST DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. VERSO LO STADIO TRAFFICO E INCIDENTE NEL TRATTO
VIA DELLE VALLI-VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLA TIBURTINA
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TOR DI QUINTO E BATTERIA NOMENTANA.
SULLA VIA SALARIA TRAFFICO E DISAGI NON SOLTANTO IN DIREZIONE DELLA
TANGENZIALE MA ANCHE IN USCITA DA ROMA
IN VIA ANASTASIO II CODE VERSO VIA CIPRO; CODE ANCHE NELL’ADIACENTE VIA
BALDO DEGLI UBALDI: TRAFFICO VERSO VIA ANGELO EMO
AL TUSCOLANO RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI PORTA FURBA ANCHE A CAUSA DI UN
INCIDENTE
TRASPORTO PUBBLICO. METRO B CON RALLENTAMENTI SULL’INTERO PERCORSO
LAURENTINA-JONIO-REBIBBIA PER UN GUASTO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI CIRCO
MASSIMO. METRO C CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; IN CORSO UN
INTERVENTO TECNICO TRA LE STAZIONE DI TORRENOVA E GROTTE CELONI.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma