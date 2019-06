Traffico Roma del 21-06-2019 ore 09:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 9:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SULLA TANGENZIALE EST DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. VERSO LO STADIO TRAFFICO E INCIDENTE NEL TRATTO

VIA DELLE VALLI-VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLA TIBURTINA

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TOR DI QUINTO E BATTERIA NOMENTANA.

SULLA VIA SALARIA TRAFFICO E DISAGI NON SOLTANTO IN DIREZIONE DELLA

TANGENZIALE MA ANCHE IN USCITA DA ROMA

IN VIA ANASTASIO II CODE VERSO VIA CIPRO; CODE ANCHE NELL’ADIACENTE VIA

BALDO DEGLI UBALDI: TRAFFICO VERSO VIA ANGELO EMO

AL TUSCOLANO RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI PORTA FURBA ANCHE A CAUSA DI UN

INCIDENTE

TRASPORTO PUBBLICO. METRO B CON RALLENTAMENTI SULL’INTERO PERCORSO

LAURENTINA-JONIO-REBIBBIA PER UN GUASTO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI CIRCO

MASSIMO. METRO C CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; IN CORSO UN

INTERVENTO TECNICO TRA LE STAZIONE DI TORRENOVA E GROTTE CELONI.

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma