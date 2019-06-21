Traffico Roma del 21-06-2019 ore 10:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 9:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
MIGLIORATO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA NOMENTANA E SALARIA. VERSO
LO STADIO ORA ABBIAMO TRAFFICO NEL TRATTO BATTERIA NOMENTANA-SALARIA,
RISOLTO UN INCIDENTE; IN DIREZIONE TIBURTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA
DELL’USCITA PER VIALE LIBIA.
IN ENTRATA A ROMA, DISAGI PER TRAFFICO SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, PER
LAVORI INVECE CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALTEZZA
TIBURTINA.
INTENSO IL TRAFFICO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI. CODE VERSO LA TANGENZIALE.
IN VIA ANASTASIO II CODE VERSO VIA CIPRO; AUTO IN FILA SULL’AURELIA ANTICA
TRA L’AURELIA E LA PISANA.
TRA CASILINA E TUSCOLANA CODE IN VIA DI TORPIGNATTARA
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER LAVORI ALTEZZA SALARIA DIREZIONE CASSIA.
DISAGI SULLA COMPLANARE PROVENENDO DALL’AUTOSTRADA.
CODE PER TRAFFICO E PER UN VEICOLO IN PANNE NEL TRATTO ROMA-FIUMICINO VIA
DEL MARE
TRASPORTO PUBBLICO CON RITARDI SUI PERCORSI DELLE METRO. METRO B CON
RALLENTAMENTI SULL’INTERO PERCORSO. METRO C CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma