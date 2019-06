Traffico Roma del 21-06-2019 ore 10:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 9:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

MIGLIORATO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA NOMENTANA E SALARIA. VERSO

LO STADIO ORA ABBIAMO TRAFFICO NEL TRATTO BATTERIA NOMENTANA-SALARIA,

RISOLTO UN INCIDENTE; IN DIREZIONE TIBURTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA

DELL’USCITA PER VIALE LIBIA.

IN ENTRATA A ROMA, DISAGI PER TRAFFICO SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, PER

LAVORI INVECE CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALTEZZA

TIBURTINA.

INTENSO IL TRAFFICO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI. CODE VERSO LA TANGENZIALE.

IN VIA ANASTASIO II CODE VERSO VIA CIPRO; AUTO IN FILA SULL’AURELIA ANTICA

TRA L’AURELIA E LA PISANA.

TRA CASILINA E TUSCOLANA CODE IN VIA DI TORPIGNATTARA

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER LAVORI ALTEZZA SALARIA DIREZIONE CASSIA.

DISAGI SULLA COMPLANARE PROVENENDO DALL’AUTOSTRADA.

CODE PER TRAFFICO E PER UN VEICOLO IN PANNE NEL TRATTO ROMA-FIUMICINO VIA

DEL MARE

TRASPORTO PUBBLICO CON RITARDI SUI PERCORSI DELLE METRO. METRO B CON

RALLENTAMENTI SULL’INTERO PERCORSO. METRO C CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI

Simone Cerchiara

