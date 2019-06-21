Traffico Roma del 21-06-2019 ore 11:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI E CODE SULLA NOMENTANA. CI TROVIAMO TRA VIA ZANARDINI E
PIAZZA SEMPIONE
SULLA VIA ARDEATINA ZONA TORMARANCIA UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL
TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA.
SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI TRA IL GIANICOLO E L’ISOLA TIBERINA; NELLA
DIREZIONE OPPOSTA CODE ALL’ALTEZZA DELLA SINAGOGA QUINDI VERSO PONTE
GARIBALDI.
IN VIA BOCCEA INTENSO IL TRAFFICO TRA BATTISTINI E CORNELIA. DISAGI ANCHE
ALL’ALTEZZA DI VIA NAZARETH
RACCORDO ANULARE CON TRAFFICO REGOLARE AD ECCEZIONE DEL TRATTO APPIA- A1
ROMA-NAPOLI
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma