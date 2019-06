Traffico Roma del 21-06-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 11:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

RALLENTAMENTI E CODE SULLA NOMENTANA. CI TROVIAMO TRA VIA ZANARDINI E

PIAZZA SEMPIONE

SULLA VIA ARDEATINA ZONA TORMARANCIA UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL

TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA.

SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI TRA IL GIANICOLO E L’ISOLA TIBERINA; NELLA

DIREZIONE OPPOSTA CODE ALL’ALTEZZA DELLA SINAGOGA QUINDI VERSO PONTE

GARIBALDI.

IN VIA BOCCEA INTENSO IL TRAFFICO TRA BATTISTINI E CORNELIA. DISAGI ANCHE

ALL’ALTEZZA DI VIA NAZARETH

RACCORDO ANULARE CON TRAFFICO REGOLARE AD ECCEZIONE DEL TRATTO APPIA- A1

ROMA-NAPOLI

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma