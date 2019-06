Traffico Roma del 21-06-2019 ore 13:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 13:20

A ROMA NORD ANCORA TRAFFICATA LA VIA CASSIA SINO A VIA DI GROTTAROSSA,

PARTENDO RISPETTIVAMENTE DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO, E DA TOMBA DI

NERONE IN USCITA DALLA CITTÀ.

RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA

ALL’AEROPORTO DELL’URBE. VERSO LA TANGENZIALE EST.

RALLENTAMENTI PER LAVORI ANCHE SU VIA DEI MONTI TIBURTINI FRA VIA GIUSEPPE

SEGUENZA E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

IN CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE PRINCIPE AMEDEO

SAVOIA AOSTA E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE DI PONTE FLAMINIO.

SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, TRAFFICO RALLENTATO DALLA

TIBURTINA FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA

ROMANINA, DIREZIONE CASILINA.

SULLA VIA APPIA NUOVA, NEL QUARTIERE STATUARIO, CI SONO CODE PER INCIDENTE

FRA VIALE APPIO CLAUDIO E VIA SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA IN USCITA DALLA

CITTÀ.

