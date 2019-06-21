Traffico Roma del 21-06-2019 ore 14:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 13:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD ANCORA TRAFFICATA LA VIA CASSIA SINO A VIA DI GROTTAROSSA,
PARTENDO RISPETTIVAMENTE DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO, E DA TOMBA DI
NERONE IN USCITA DALLA CITTÀ.
RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA
ALL’AEROPORTO DELL’URBE. VERSO LA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI PER LAVORI ANCHE SU VIA DEI MONTI TIBURTINI FRA VIA GIUSEPPE
SEGUENZA E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
IN CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE PRINCIPE AMEDEO
SAVOIA AOSTA E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE DI PONTE FLAMINIO.
SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, TRAFFICO RALLENTATO DALLA
TIBURTINA FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA
ROMANINA, DIREZIONE CASILINA.
SULLA VIA APPIA NUOVA, NEL QUARTIERE STATUARIO, CI SONO CODE PER INCIDENTE
FRA VIALE APPIO CLAUDIO E VIA SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA IN USCITA DALLA
CITTÀ.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma