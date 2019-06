Traffico Roma del 21-06-2019 ore 15:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 15:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

A ROMA NORD TRAFFICATA VIA FLAMINIA FRA VIA DI GROTTAROSSA E IL GRANDE

RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ.

RALLENTAMENTI E CODE, PER LAVORI, SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA

DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, SI RALLENTA FRA CORSO DI

FRANCIA E LA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DA VIA

DEI MONTI TIBURTINI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24.

SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO

PER VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

RALLENTAMENTI SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI FRA LARGO ALBERTO MISSIROLI E LA

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE IN DIREZIONE DI VIA LEONE XIII.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI

XXIII E VIA SORELLE MARCHISIO IN DIREZIONE DI VIA DI BOCCEA.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI

DALLA VIA DEL MARE ALLA ROMANINA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA

CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA C.COLOMBO A MOSTACCIANO VERSO

POMEZIA.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma