Traffico Roma del 21-06-2019 ore 17:00

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 16:50

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ:

A ROMA NORD TRAFFICATE LA VIA FLAMINIA FRA VIA DI GROTTAROSSA E IL GRANDE

RACCORDO ANULARE, E LA VIA SALARIA DALLA TANG.EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, CODE PER INCIDENTE DA CORSO

FRANCIA A VIA DELLA MOSCHEA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DALLA

VIA NOMENTANA FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24.

PROPRIO SUL A24 TRATTO URBANO DELL’A24 CODE FRA PORTONACCIO E TOR CERVARA

IN DIREZIONE G.R.A.

traffico rallentato causa incidente IN Viale Trastevere Altezza Viale

Aurelio Saffi.

INCIDENTE ANCHE IN VIA DI MEZZOCAMMINO ALL’ INTERSEZIONE CON VIA LAGO

SANTO: CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ALTRO INCIDENTE ANCHE NELLA ZONA DI SANTA PALOMBA, INTERESSATA VIA DELLA

SOLFARATA ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER LA VIA ARDEATINA.

CODE PER INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL GRA A PONTE GALERIA IN

DIREZIONE FIUMICINO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI

DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA ROMANINA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA

CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA C.COLOMBO A TOR DE CENCI

VERSO POMEZIA; RALLENTATA ANCHE VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA

DI ACILIA VERSO OSTIA.

DANIELE GUERRISI

