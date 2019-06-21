Traffico Roma del 21-06-2019 ore 17:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 16:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ:
A ROMA NORD TRAFFICATE LA VIA FLAMINIA FRA VIA DI GROTTAROSSA E IL GRANDE
RACCORDO ANULARE, E LA VIA SALARIA DALLA TANG.EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, CODE PER INCIDENTE DA CORSO
FRANCIA A VIA DELLA MOSCHEA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DALLA
VIA NOMENTANA FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24.
PROPRIO SUL A24 TRATTO URBANO DELL’A24 CODE FRA PORTONACCIO E TOR CERVARA
IN DIREZIONE G.R.A.
traffico rallentato causa incidente IN Viale Trastevere Altezza Viale
Aurelio Saffi.
INCIDENTE ANCHE IN VIA DI MEZZOCAMMINO ALL’ INTERSEZIONE CON VIA LAGO
SANTO: CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ALTRO INCIDENTE ANCHE NELLA ZONA DI SANTA PALOMBA, INTERESSATA VIA DELLA
SOLFARATA ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER LA VIA ARDEATINA.
CODE PER INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL GRA A PONTE GALERIA IN
DIREZIONE FIUMICINO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI
DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA ROMANINA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA
CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA C.COLOMBO A TOR DE CENCI
VERSO POMEZIA; RALLENTATA ANCHE VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA
DI ACILIA VERSO OSTIA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma