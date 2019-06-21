Traffico Roma del 21-06-2019 ore 18:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 17:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ: A
ROMA NORD SONO TRAFFICATE LA VIA FLAMINIA DA VIGNA CLARA SINO AL GRA, LA
VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E LA
VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ A
CAUSA DI LAVORI IN CORSO, MA ANCHE IN DIREZIONE DEL GRA A PARTIRE DA VILLA
SPADA PER IL TRAFFICO INTENSO.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DALLA FARNESINA A VIA DELLA PINETA
SACCHETTI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, MENTRE, VERSO SAN GIOVANNI, CODE PER
INCIDENTE DA CORSO FRANCIA A VIA DELLA MOSCHEA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST
CODE A TRATTI DALLA VIA NOMENTANA FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24.
PROPRIO SUL A24 TRATTO URBANO DELL’A24 CODE FRA PORTONACCIO E TOR CERVARA
IN DIREZIONE G.R.A.
CODE PER INCIDENTE IN VIA DI MEZZOCAMMINO ALL’ INTERSEZIONE CON VIA LAGO
SANTO
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI
DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA ROMANINA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA
CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA C.COLOMBO A VIA DI
MEZZOCAMMINO VERSO POMEZIA; RALLENTATA ANCHE LA STESSA C.COLOMBO DA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma