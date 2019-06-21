Traffico Roma del 21-06-2019 ore 18:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R.
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ: A
ROMA NORD SONO TRAFFICATE LA VIA FLAMINIA DA VIGNA CLARA SINO AL GRA, LA
VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,
E LA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ
A CAUSA DI LAVORI IN CORSO, MA ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO, A PARTIRE
DA VILLA SPADA PER IL TRAFFICO INTENSO.
TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DALLA FARNESINA A VIA DELLA
PINETA SACCHETTI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, MENTRE, VERSO SAN GIOVANNI,
CODE DA CORSO FRANCIA A VIA DELLA MOSCHEA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE
A TRATTI DALLA VIA NOMENTANA FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24.
TRAFFICO POI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE E RALLENTAMENTI TRA
PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE G.R.A., FILE ANCHE VERSO LA
TANGENGIALE EST A PARTIRE DA PORTONACCIO
RALLENTAMENTI IN VIA DI VIGNA MURATA PER INCIDENTE AVVENUTO ALL’
INTERSEZIONE CON VIA ANDREA DI BONAIUTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA ROMANINA, MENTRE,
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, E TRA BUFALOTTA E
PRENESTINA.
SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA C. COLOMBO A VIA DI
MEZZOCAMMINO VERSO POMEZIA; RALLENTATA ANCHE LA STESSA C. COLOMBO DA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO IN VIA PRATICA A SEGUITO DI UN INCIDENTE,
AVVENUTO IN PROSSIMITÀ VIA TULLIO GIORDANA
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma