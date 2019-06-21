Traffico Roma del 21-06-2019 ore 19:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 19:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR
DI QUINTO A VIA DELLA MOSCHEA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DA
LARGO LANCIANI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24; INCOLONNAMENTI ANCHE
IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA SAN LORENZO SINO AL
BIVIO PER L’A24.
PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE FRA PORTONACCIO E LA TANG.EST IN
DIREZIONE DEL CENTRO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI
DALLA PONTINA ALLA ROMANINA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA
CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SULLA VIA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE DA VIA DEGLI OPIMIANI A VIA VALERIO
PUBLICOLA IN DIREZIONE DEL GRA.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA VERSO OSTIA.
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO A CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA.
MENTRE TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE CI SONO INCOLONNAMENTI, PER
INCIDENTE, SU VIA DI PRATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIA TULLIO GIORDANA DOVE SI VIAGGIA A SENSO UNICO
ALTERNATO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma