Traffico Roma del 21-06-2019 ore 19:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 19:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR

DI QUINTO A VIA DELLA MOSCHEA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DA

LARGO LANCIANI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24; INCOLONNAMENTI ANCHE

IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA SAN LORENZO SINO AL

BIVIO PER L’A24.

PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE FRA PORTONACCIO E LA TANG.EST IN

DIREZIONE DEL CENTRO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI

DALLA PONTINA ALLA ROMANINA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA

CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

SULLA VIA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE DA VIA DEGLI OPIMIANI A VIA VALERIO

PUBLICOLA IN DIREZIONE DEL GRA.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

ACILIA VERSO OSTIA.

SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO A CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA.

MENTRE TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE CI SONO INCOLONNAMENTI, PER

INCIDENTE, SU VIA DI PRATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DI VIA TULLIO GIORDANA DOVE SI VIAGGIA A SENSO UNICO

ALTERNATO.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma