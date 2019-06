Traffico Roma del 21-06-2019 ore 20:00

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 19:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DA LARGO

LANCIANI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24; INCOLONNAMENTI ANCHE IN

DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA SAN LORENZO SINO AL BIVIO

PER L’A24.

SU VIALE DI TOR DI QUINTO INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA

RIANO VERSO LA TANG.EST.

PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE FRA PORTONACCIO E LA TANG.EST IN

DIREZIONE DEL CENTRO, E RALLENTAMENTI DALLA TANG.EST SINO A TOR CERVARA

VERSO IL GRA.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI

DALLA PONTINA ALLA ROMANINA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA

FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO, E TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO PER L’A24.

SULLA VIA TUSCOLANA CODE TRA IL QUADRARO E CINECITTÀ, ANCHE A CAUSA DI UN

INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PUBLICOLA IN DIREZIONE DEL GRA.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

ACILIA VERSO OSTIA.

SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA VIA C.COLOMBO A CASTEL DI DECIMA VERSO

POMEZIA.

MENTRE TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE CI SONO ANCORA INCOLONNAMENTI SU

VIA DI PRATICA,IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DI VIA TULLIO GIORDANA.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma