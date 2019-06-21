Traffico Roma del 21-06-2019 ore 20:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 19:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DA LARGO
LANCIANI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24; INCOLONNAMENTI ANCHE IN
DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA SAN LORENZO SINO AL BIVIO
PER L’A24.
SU VIALE DI TOR DI QUINTO INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA
RIANO VERSO LA TANG.EST.
PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE FRA PORTONACCIO E LA TANG.EST IN
DIREZIONE DEL CENTRO, E RALLENTAMENTI DALLA TANG.EST SINO A TOR CERVARA
VERSO IL GRA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI
DALLA PONTINA ALLA ROMANINA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA
FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO, E TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO PER L’A24.
SULLA VIA TUSCOLANA CODE TRA IL QUADRARO E CINECITTÀ, ANCHE A CAUSA DI UN
INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PUBLICOLA IN DIREZIONE DEL GRA.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA VERSO OSTIA.
SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA VIA C.COLOMBO A CASTEL DI DECIMA VERSO
POMEZIA.
MENTRE TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE CI SONO ANCORA INCOLONNAMENTI SU
VIA DI PRATICA,IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIA TULLIO GIORDANA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma