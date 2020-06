Traffico Roma del 21-06-2020 ore 07:30

Luceverde Roma dalla redazione nessun problema alla circolazione in queste prime ore della giornata a Roma Nord su via del Foro Italico se veniamo a causa di lavori o restringimento della carreggiata all’altezza di Antonino di Sangiuliano i lavori interessano la piantumazione alberi all’interno dell’area verde di separazione delle carreggiate restringimento di carreggiata per lavori anche su via Tiburtina tra Ponte Mammolo via Marco In entrambe le carreggiate sino al 20 luglio uno sguardo al trasporto pubblico sulla metro B oggi sospesi i lavori la circolazione dei treni sarà tribolare sono in terra linea stasera ultima partenza ore 23:30 per lavori sulla metro C da San Giovanni Pantano in servizio Sara sospeso il sostituito da bus fino alle 23:30 di stasera i treni saranno sostituiti da inizio A fine servizio dalle 5:30 alle 23:30 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma