Traffico Roma del 21-06-2020 ore 10:30

Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto circolazione per lo più regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 roma-teramo stessa cosa sono le strade principali della capitale possibili disagi nel corso della giornata in particolare verso il litorale laziale difficoltà di circolazione possono esserci in piazza San Pietro per l’Angelus la benedizione Apostolica devo alle 12 oggi divieto di transito in autostrada per i veicoli con Massa superiore alle 7,5 tonnellate uno sguardo al trasporto pubblico sulla metro B oggi sospesi i lavori la circolazione dei treni Sara regola per lavori sulla linea metro C tra San Giovanni e Pantano il servizio Sara sospeso e sostituito da Busto fino alle 23 di stasera per tutti i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito luceverde.it da Maria Barbara termine tutto Buon viaggio un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma