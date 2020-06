Traffico Roma del 21-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma dalla redazione circolazione Regolare sul grande raccordo anulare soltanto Urbano della A24 roma-teramo sulla diramazione Roma Sud però un incidente avvenuto in entrata al Raccordo con possibili difficoltà di circolazione in piazza San Pietro per l’Angelus è una benedizione Apostolica delle 12 traffico rallentato per un incidente sull’Aurelia da via del Casal Lumbroso via dell’arrone sulla Pontina per traffico di Vallerano e Tor de’ Cenci tutto in uscita dalla capitale diversi incidenti avvenuti in particolare uno su Viale Vaticano all’intersezione con via Leone IV su via dei Prati Fiscali in prossimità di largo valtournanche in via Portuense per incidente traffico rallentato vicino via delle Vigne e rallentamenti per un ultimo incidente in via Francesco Cilea all’altezza con via di castelporziano per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito Roma punto croce verde Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma