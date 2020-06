Traffico Roma del 21-06-2020 ore 12:30

Luceverde Roma per ritrovati dalla redazione bravi code sul grande raccordo anulare di Roma tra la Casilina e latte a lungo la carreggiata interna traffico poi in aumento sulle principali strade che portano al mare però non ci sono code sull’Aurelia da via del Casal Lumbroso via dell’arrone verso via Cassia un altro incidente tra il raccordo anulare e via Riccardo Moretti scendendo sulla Pontina ora per traffico Ci sono rallentamenti tra il raccordo di Vallerano allenamenti a tratti anche sulle provinciali 601 Litoranea tra lido di Castel Fusano e Torvaianica lungo la via del Mare disagi tra via del Collettore Primario via della gente salinatoria in direzione Ostia città di incidenti in via Portuense incidente con traffico rallentato vicino a via delle Vigne su via Tuscolana in prossimità di via Lucio Sestio rallentamenti per ultimo incidente in via Francesco Cilea all’altezza con via di castelporziano possibili difficoltà di circolazione in piazza San Pietro per l’Angelus la benedizione Apostolica delle 12 lì dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.itChiamare Barbara taormine tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma