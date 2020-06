Traffico Roma del 21-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma giorno Ben ritrovati all’ascolto per un incidente precedente Ci sono code sull’Aurelia da via di Casal Lumbroso via dell’arrone è sempre qui un incidente avvenuto all’altezza di via Casal Selce rallentamenti sulla provinciale 601 Litoranea tra il Lido di Castel Fusano e Torvaianica via del Mare disagi tra via del Collettore Primario via della gente salinatoria in direzione di a Ostia rallentamenti poi per un incidente in via Francesco Cilea con viale di Castel Porziano vincita un incidente insegnare via Nomentana all’altezza di via Sant’Agnese 1 ancora in via Collatina all’intersezione con via Tarcento solo possibili difficoltà di circolazione lo ricordiamo in piazza San Pietro per l’Angelus e la benedizione Apostolica delle 12 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Maria Barbara Taormina È tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

