Traffico Roma del 21-06-2020 ore 14:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per un incidente in via Vito Sinisi all’altezza di via dei Due Ponti un altro incidente in via Collatina in prossimità di via farci anche qui si procede a rilento traffico intenso lungo la litoranea ostia-anzio Ci sono rallentamenti da Castel Fusano a via Arno nelle due direzioni trasporto pubblico per lavori di tensione sui cavalcavia stradali di Viale della Vittoria e via Gaetano Chierchia per sei fine settimana consecutivi a cominciare da questo la circolazione della ferrovia regionale Roma Lido Sara interrotta la sera dalle 21:30 tra Acilia e Colombo durante l’interruzione potranno essere utilizzate le linee di bus ordinarie 04/06 è 070 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Silvia shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale

