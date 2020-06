Traffico Roma del 21-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione traffico intenso lungo la litoranea ostia-anzio Ci sono rallentamenti da Castel Fusano avviato nelle due direzioni trasporto pubblico per lavori di manutenzione sui cavalcavia stradali di Viale della Vittoria e via Gaetano Chierchia per 6 fine settimana consecutivi a cominciare da questo la circolazione della ferrovia regionale Roma Lido Si era interrotta la sera dalle 21:30 tra Acilia e Colombo durante l’interruzione potranno essere utilizzate le linee di bus ordinaria 04/06 è 070 per lavori su Metro C tra San Giovanni e Pantano il servizio è sospeso e sostituito da bus fino a fine servizio alle 23:30 servizio sostitutivo con bus e al posto dei treni per il di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Silvia sciuba è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma