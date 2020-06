Traffico Roma del 21-06-2020 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare a causa di un incidente tra lo svincolo di Cristoforo Colombo e l’abbia traffico intenso lungo Litoranea ostia-anzio Ci sono rallentamenti da Castel Fusano a via Aaron nelle due direzioni di viaggio a rilento anche sulla via Pontina da Montedoro fino a via di Decima direzione centro prudenza incidente avvenuto sul Lungomare Duilio all’altezza di via della Bussola rallentamenti direzione centro su via Cassia 3 a via Braccianese via Trionfale E su via Laurentina tra via di Trigoria via di Castel di Leva in via Anagni prudenza nella guida alberi sulla carreggiata in prossimità di via Olevano Romano per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it message asciugare tutto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma