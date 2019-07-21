Traffico Roma del 21-07-2019 ore 07:30
Più informazioni su
SCORRE REGOLARMENTE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE COMPRESO IL
RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24.
ATTENZIONE A CHI PERCORRE LA TANGENZIALE VERSO LO STADIO OLIMPICO.
PROVENENDO DA TOR DI QUINTO È CHIUSA LA GALLERIA IN DIREZIONE DELLO STADIO;
TRAFFICO DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
A OSTIA IN PROGRAMMA IL RALLY DI ROMA CAPITALE. CHIUSO IL LUNGOMARE
TOSCANELLI, PIAZZA DEI RAVENNATI E ALTRE STRADE. ATTENZIONE AI DIVIETI
A TRASTEVERE TRA LE 9 E LE 11 CORSA PER LA FESTA DE NOANTRI. POSSIBILI
CHIUSURE SUL VIALE TRASTEVERE E TEMPORANEE DEVIAZIONI PER I MEZZI DI
TRASPORTO.
SULLA METRO A LAVORI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA.
TRATTA INTERROTTA, BUS SOSTITUTIVI.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma