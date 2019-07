Traffico Roma del 21-07-2019 ore 07:30

SCORRE REGOLARMENTE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE COMPRESO IL

RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24.

ATTENZIONE A CHI PERCORRE LA TANGENZIALE VERSO LO STADIO OLIMPICO.

PROVENENDO DA TOR DI QUINTO È CHIUSA LA GALLERIA IN DIREZIONE DELLO STADIO;

TRAFFICO DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.

A OSTIA IN PROGRAMMA IL RALLY DI ROMA CAPITALE. CHIUSO IL LUNGOMARE

TOSCANELLI, PIAZZA DEI RAVENNATI E ALTRE STRADE. ATTENZIONE AI DIVIETI

A TRASTEVERE TRA LE 9 E LE 11 CORSA PER LA FESTA DE NOANTRI. POSSIBILI

CHIUSURE SUL VIALE TRASTEVERE E TEMPORANEE DEVIAZIONI PER I MEZZI DI

TRASPORTO.

SULLA METRO A LAVORI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA.

TRATTA INTERROTTA, BUS SOSTITUTIVI.



TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma