Traffico Roma del 21-07-2019 ore 08:30

INIZIATO IL TRAFFICO VERSO IL MARE. RALLENTAMENTI IN VIA DI PRATICA, BREVI

CODE SULL’AURELIA ALTEZZA TORRIMPIETRA.

SUL RACCORDO ABBIAMO RALLENTAMENTI ALLE USCITE PER LA PONTINA E PER

FIUMICINO NELLA CARREGGIATA INTERNA DIREZIONE AURELIA.

PER CHI TRANSITA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA MEZZOCAMMINO,

PRUDENZA: INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA

CHIUSA LA GALLERIA VERSO LO STADIO OLIMPICO PROVENENDO DALLA TANGENZIALE.

TRAFFICO DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.

A TRASTEVERE LA CORSA PER LA FESTA DE NOANTRI. POSSIBILI CHIUSURE SUL VIALE

TRASTEVERE E TEMPORANEE DEVIAZIONI PER I MEZZI DI TRASPORTO.

A OSTIA IN PROGRAMMA IL RALLY DI ROMA CAPITALE. CHIUSO IL LUNGOMARE

TOSCANELLI, PIAZZA DEI RAVENNATI E ALTRE STRADE. ATTENZIONE AI DIVIETI.



TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma