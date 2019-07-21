Traffico Roma del 21-07-2019 ore 08:30
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INIZIATO IL TRAFFICO VERSO IL MARE. RALLENTAMENTI IN VIA DI PRATICA, BREVI
CODE SULL’AURELIA ALTEZZA TORRIMPIETRA.
SUL RACCORDO ABBIAMO RALLENTAMENTI ALLE USCITE PER LA PONTINA E PER
FIUMICINO NELLA CARREGGIATA INTERNA DIREZIONE AURELIA.
PER CHI TRANSITA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA MEZZOCAMMINO,
PRUDENZA: INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA
CHIUSA LA GALLERIA VERSO LO STADIO OLIMPICO PROVENENDO DALLA TANGENZIALE.
TRAFFICO DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
A TRASTEVERE LA CORSA PER LA FESTA DE NOANTRI. POSSIBILI CHIUSURE SUL VIALE
TRASTEVERE E TEMPORANEE DEVIAZIONI PER I MEZZI DI TRASPORTO.
A OSTIA IN PROGRAMMA IL RALLY DI ROMA CAPITALE. CHIUSO IL LUNGOMARE
TOSCANELLI, PIAZZA DEI RAVENNATI E ALTRE STRADE. ATTENZIONE AI DIVIETI.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma