Traffico Roma del 21-07-2019 ore 09:30
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IN AUMENO IL TRAFFICO VERSO IL LITORALE LAZIALE.. RALLENTAMENTI E A
TRATTI CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO AL LIDO DI CASTEL FUSANO
E POI IN VIA DI PRATICA, E SULL’AURELIA ALTEZZA TORRIMPIETRA.
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA
DEL MARE E LA ROMA FIUMICINO
A TRASTEVERE LA CORSA PER LA FESTA DE NOANTRI. POSSIBILI CHIUSURE SUL VIALE
TRASTEVERE E TEMPORANEE DEVIAZIONI PER I MEZZI DI TRASPORTO.
A OSTIA IN PROGRAMMA IL RALLY DI ROMA CAPITALE. CHIUSO IL LUNGOMARE
TOSCANELLI, PIAZZA DEI RAVENNATI E ALTRE STRADE. ATTENZIONE AI DIVIETI.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma