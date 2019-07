Traffico Roma del 21-07-2019 ore 09:30

IN AUMENO IL TRAFFICO VERSO IL LITORALE LAZIALE.. RALLENTAMENTI E A

TRATTI CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO AL LIDO DI CASTEL FUSANO

E POI IN VIA DI PRATICA, E SULL’AURELIA ALTEZZA TORRIMPIETRA.

RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA

DEL MARE E LA ROMA FIUMICINO

A TRASTEVERE LA CORSA PER LA FESTA DE NOANTRI. POSSIBILI CHIUSURE SUL VIALE

TRASTEVERE E TEMPORANEE DEVIAZIONI PER I MEZZI DI TRASPORTO.



A OSTIA IN PROGRAMMA IL RALLY DI ROMA CAPITALE. CHIUSO IL LUNGOMARE

TOSCANELLI, PIAZZA DEI RAVENNATI E ALTRE STRADE. ATTENZIONE AI DIVIETI.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma