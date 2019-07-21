Traffico Roma del 21-07-2019 ore 10:30
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PER ORA CONTENUTI I DISAGI IN DIREZIONE DEL MARE. TRAFFICO CHE AL MOMENTO
SI CONCENTRA NELLA ZONA DI MACCARESE E SULL’AURELIA TRA ARANOVA E PALIDORO.
NESSUN DISAGIO DI RILIEVO SULLE STRADE DI ROMA, SCORREVOLE IL TRAFFICO.
SCORREVOLE AL MOMENTO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE.
A TRASTEVERE LA CORSA PER LA FESTA DE NOANTRI. POSSIBILI CHIUSURE SUL VIALE
TRASTEVERE E TEMPORANEE DEVIAZIONI PER I MEZZI DI TRASPORTO.
A OSTIA PIÙ TARDI IL RALLY DI ROMA CAPITALE: STRADE ATTORNO AL LUNGOMARE
GIÀ CHIUSE AL TRAFFICO. ATTENZIONE AI DIVIETI.
A ROMA È CHIUSA LA GALLERIA CHE DALLA TANGENZIALE PORTA ALLO STRADIO
OLIMPICO. TRAFFICO DEVIATO NELL’ADIACENTE GALLERIA GIOVANNI XXIII.
NELLA ZONA EST CHIUSO UN TRATTO DI VIALE ALESSANDRINO. CHIUSURA ALL’ALTEZZA
DI VIA DEL CAMPO.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma