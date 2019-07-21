Traffico Roma del 21-07-2019 ore 11:30
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RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI
MARE.
NON CI SONO PER IL MOMENTO ALTRI DISAGI DI RILIEVO VERSO IL MARE. CODE MA
DI LIEVE ENTITÀ, SULLA VIA AURELIA, ALTEZZA TORRIMPIETRA.
A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE
STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI ROMA. ATTENZIONE AI DIVIETI.
CHIUSA LA GALLERIA CHE DALLA TANGENZIALE PORTA ALLO STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO DEVIATO NELL’ADIACENTE GALLERIA GIOVANNI XXIII.
NELLA ZONA EST CHIUSO UN TRATTO DI VIALE ALESSANDRINO. CHIUSURA ALL’ALTEZZA
DI VIA DEL CAMPO.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma