Traffico Roma del 21-07-2019 ore 11:30

RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI

MARE.

NON CI SONO PER IL MOMENTO ALTRI DISAGI DI RILIEVO VERSO IL MARE. CODE MA

DI LIEVE ENTITÀ, SULLA VIA AURELIA, ALTEZZA TORRIMPIETRA.

A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE

STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI ROMA. ATTENZIONE AI DIVIETI.

CHIUSA LA GALLERIA CHE DALLA TANGENZIALE PORTA ALLO STADIO OLIMPICO.

TRAFFICO DEVIATO NELL’ADIACENTE GALLERIA GIOVANNI XXIII.

NELLA ZONA EST CHIUSO UN TRATTO DI VIALE ALESSANDRINO. CHIUSURA ALL’ALTEZZA

DI VIA DEL CAMPO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma