Traffico Roma del 21-07-2019 ore 12:30
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SULLA PONTINA PER INCIDENTE CODE DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A
SPINACETO VERSO LATINA
DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANUALRE ALTEZZA
PONTINA LUGO LA CARREGGIATA INTERNA
REGOLARE IL TRAFFICO IN CITTA’
A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE
STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI ROMA. ATTENZIONE AI DIVIETI.
PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE SUL RACCORDO ANULARE, FINO AL 9 DI AGOSTO
TUTTE LE NOTTE LA STRADA NON E’ TRANSITABILE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALLA TRIONFALE ALLA CASSIA DALLE 21,00 ALLE 6,00
RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE SEMPRE PER LAVORI QUESTA NOTTE DALLE 22,00
ALLE 6,00 DI DOMANI LUNEDI’ 22 LUGLIO RESERA’ CHIUSO AL TRAFFICO, LO
SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO PROVENENDO DALLA SALARIA, SIA VERSO TERAMO,
SIA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
SINO MARTEDI’ 23 LUGLIO RESTA CHIUSA PER INTERVENTI DI MANUTEZIONE AGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA FARNESINA TRA VIA DEL FORO ITALICO E
VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma