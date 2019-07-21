Traffico Roma del 21-07-2019 ore 13:30
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TRAFFICO SCORREVOLE IN CITTA’ STESSA SITUAZIONE SULL’INTERO ANELLO DEL
RACCORDO ANULARE
A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE
STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI ROMA. ATTENZIONE AI DIVIETI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A E’ SOSPESA, PER LAVORI
PROGRAMMATI, NELLA TRATTA COLLI ALBANI ANAGNINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
FINO ALLA MEZZA NOTTE DI OGGI.
PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE SUL RACCORDO ANULARE, FINO AL 9 DI AGOSTO
TUTTE LE NOTTI LA STRADA NON E’ TRANSITABILE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALLA TRIONFALE ALLA CASSIA DALLE 21,00 ALLE 6,00
RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE SEMPRE PER LAVORI QUESTA NOTTE DALLE 22,00
ALLE 6,00 DI DOMANI LUNEDI’ 22 LUGLIO RESERA’ CHIUSO AL TRAFFICO, LO
SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO PROVENENDO DALLA SALARIA, SIA VERSO TERAMO,
SIA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA SU CORSO D’ITALIA DA VIA
LUCANIA AL SOTTOVIA DI VIA IGNAZIO GUIDI DALLE ORE 22.30 ALLE 05.00 DEL
MATTINO.. I LAVORI TERMINERANNO IL 24 LUGLIO PROSSIMO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: MASSIMILANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma