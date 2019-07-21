Traffico Roma del 21-07-2019 ore 14:30
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TRAFFICO SCORREVOLE IN CITTA’ , DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE IN VIA
TUSCOLANA, CON RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA TITO LABIENO IN
DIREZIONE DI CINECITTA’
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE
STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI ROMA. ATTENZIONE AI DIVIETI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A E’ SOSPESA, PER LAVORI
PROGRAMMATI, NELLA TRATTA COLLI ALBANI ANAGNINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI
PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE SUL RACCORDO ANULARE, FINO AL 9 DI AGOSTO
TUTTE LE NOTTI LA STRADA NON E’ TRANSITABILE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALLA TRIONFALE ALLA CASSIA DALLE 21,00 ALLE 6,00
RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE SEMPRE PER LAVORI QUESTA NOTTE DALLE 22,00
ALLE 6,00 DI DOMANI LUNEDI’ 22 LUGLIO RESERA’ CHIUSO AL TRAFFICO, LO
SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO PER COLORO CHE PROVENGONO DALLA SALARIA E
SONO DIRETTI SIA VERSO TERAMO CHE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA SU CORSO D’ITALIA DA VIA
LUCANIA AL SOTTOVIA DI VIA IGNAZIO GUIDI DALLE ORE 22.30 ALLE 05.00 DEL
MATTINO.. I LAVORI TERMINERANNO IL 24 LUGLIO PROSSIMO.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma