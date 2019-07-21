Traffico Roma del 21-07-2019 ore 15:30
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TRAFFICO SCORREVOLE IN CITTA’ ,
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE
STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI ROMA. ATTENZIONE AI DIVIETI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A E’ SOSPESA, PER LAVORI
PROGRAMMATI, NELLA TRATTA COLLI ALBANI ANAGNINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI
SINO A MARTEDI’ 23 LUGLIO RESTA CHIUSA PER INTERVENTI DI MANUTEZIONE AGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA FARNESINA TRA VIA DEL FORO ITALICO E
VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO
PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE SUL RACCORDO ANULARE, FINO AL 9 DI AGOSTO
TUTTE LE NOTTI LA STRADA NON E’ TRANSITABILE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALLA TRIONFALE ALLA CASSIA DALLE 21,00 ALLE 6,00
RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE SEMPRE PER LAVORI QUESTA NOTTE DALLE 22,00
ALLE 6,00 DI DOMANI LUNEDI’ 22 LUGLIO RESERA’ CHIUSO AL TRAFFICO, LO
SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO PER COLORO CHE PROVENGONO DALLA SALARIA E
SONO DIRETTI SIA VERSO TERAMO CHE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
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AUTORE: MASSIMILANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma