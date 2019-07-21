Traffico Roma del 21-07-2019 ore 16:30
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TRAFFICO ANCORA SCORREVOLE IN CITTA’ ,
NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE VERSO ROMA
A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE
STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI ROMA. ATTENZIONE AI DIVIETI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A E’ SOSPESA, PER LAVORI
PROGRAMMATI, NELLA TRATTA COLLI ALBANI ANAGNINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI
SINO A MARTEDI’ 23 LUGLIO RESTA CHIUSA PER INTERVENTI DI MANUTEZIONE AGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA FARNESINA TRA VIA DEL FORO ITALICO E
VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO
SUL RACCORDO ANULARE SEMPRE PER LAVORI QUESTA NOTTE DALLE 22,00 ALLE 6,00
DI DOMANI LUNEDI’ 22 LUGLIO RESTERA’ CHIUSO AL TRAFFICO, LO SVINCOLO PER LA
A24 ROMA TERAMO PER COLORO CHE PROVENGONO DALLA SALARIA E SONO DIRETTI
SIA VERSO TERAMO CHE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
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AUTORE: MASSIMILANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma