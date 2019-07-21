Traffico Roma del 21-07-2019 ore 17:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ARTURO GRAF IN PROSSIMITA’ DI
VIA NOMENTANA IN DIREZIONE PIAZZA PRIMOLI.
STESSA SITUAZIONE IN VIALE CARMELO BENE ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERTO LIONELLO
VERSO COLLE SALARIO.
SUL RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA LE USCITE DI VIA ARDEATINA E VIA APPIA
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE VERSO ROMA
A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE
STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI ROMA. ATTENZIONE AI DIVIETI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3 PER UN GUASTO AD
UN TRAM E’ SOSTITUITA TRA PIRAMIDE E PORTA MAGGIORE.
PER LAVORI PROGRAMMATI SOSPESA INVECE LA METRO A, NELLA TRATTA COLLI ALBANI
ANAGNINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI
SINO A MARTEDI’ 23 LUGLIO RESTA CHIUSA PER INTERVENTI DI MANUTEZIONE AGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA FARNESINA TRA VIA DEL FORO ITALICO E
VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO
SUL RACCORDO ANULARE SEMPRE PER LAVORI QUESTA NOTTE DALLE 22,00 ALLE 6,00
DI DOMANI LUNEDI’ 22 LUGLIO RESTERA’ CHIUSO AL TRAFFICO, LO SVINCOLO PER LA
A24 ROMA TERAMO PER COLORO CHE PROVENGONO DALLA SALARIA E SONO DIRETTI
SIA VERSO TERAMO CHE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMILANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma