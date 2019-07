Traffico Roma del 21-07-2019 ore 17:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ARTURO GRAF IN PROSSIMITA’ DI

VIA NOMENTANA IN DIREZIONE PIAZZA PRIMOLI.

STESSA SITUAZIONE IN VIALE CARMELO BENE ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERTO LIONELLO

VERSO COLLE SALARIO.

SUL RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA

TRA LA LE USCITE DI VIA ARDEATINA E VIA APPIA

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE VERSO ROMA

A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE

STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI ROMA. ATTENZIONE AI DIVIETI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3 PER UN GUASTO AD

UN TRAM E’ SOSTITUITA TRA PIRAMIDE E PORTA MAGGIORE.

PER LAVORI PROGRAMMATI SOSPESA INVECE LA METRO A, NELLA TRATTA COLLI ALBANI

ANAGNINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI

SINO A MARTEDI’ 23 LUGLIO RESTA CHIUSA PER INTERVENTI DI MANUTEZIONE AGLI

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA FARNESINA TRA VIA DEL FORO ITALICO E

VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO

SUL RACCORDO ANULARE SEMPRE PER LAVORI QUESTA NOTTE DALLE 22,00 ALLE 6,00

DI DOMANI LUNEDI’ 22 LUGLIO RESTERA’ CHIUSO AL TRAFFICO, LO SVINCOLO PER LA

A24 ROMA TERAMO PER COLORO CHE PROVENGONO DALLA SALARIA E SONO DIRETTI

SIA VERSO TERAMO CHE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST

AUTORE: MASSIMILANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma