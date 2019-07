Traffico Roma del 21-07-2019 ore 18:30

disagi in via arturo graf per un incidente altezza via nomentana direzione

piazza primoli

per lavori sulle condutture dell’acqua è chiusa al traffico via di bravetta

in prossimità di via dei marcellini, inevitabili i rallentamenti

come ogni domenica via dei fori imperiali è isola pedonale per l’intera

giornata, cambio di percorso per le linee bus di solito in transito

IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO È CHIUSA PER LAVORI LA

GALLERIA FARNESINA; IL TRAFFICO È DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

pertanto possibili rallentamenti nei momenti di maggior transito

sul raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra le uscite

laurentina – romanina

altre file sulla pontina tra castel romano e castel di decima in direzione

della capitale

concludiamo con i trasporti: è sospesa la circolazione dei treni sulla

metro a tra colli albani e anagnina per lavori, attivo un servizio bus

navetta. regolare il servizio metropolitano tra colli albani e battistini

