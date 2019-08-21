Traffico Roma del 21-08-2019 ore 08:00
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SULLA VIA ARDEATINA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE ABBIAMO RALLENTAMENTI
TRA IL RACCORDO ANULARE E IL DIVINO AMORE. RALLENTAMENTI NELLE DUE
DIREZIONI.
SULLA CASSIA ZONA LA STORTA UN INCIDENTE POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI.
MODERARE LA VELOCITÀ
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-TOR DI QUINTO.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DEL TUNNEL.
LINEA A DELLA METROPOLITANA INTERROTTA NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma