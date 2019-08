Traffico Roma del 21-08-2019 ore 08:30

UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA

DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI. INCIDENTE QUINDI NELLA CARREGGIATA

DIREZIONE BALDUINA.

IN QUESTA ZONA RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CHIUSURA

DEL TUNNEL A SCENDERE IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-TOR DI QUINTO. APERTA

INVECE LA CORSIA VERSO PINETA SACCHETTI E IL GEMELLI.

ALL’AURELIO LAVORI IN VIA DI TORRE ROSSA, CHIUSA IN DIREZIONE DI PIAZZA

CARPEGNA; DEVIAZIONI PER CHI PROVIENE DALLA VIA AURELIA ANTICA E DA

BRAVETTA.

TRASPORTI. LINEA A DELLA METROPOLITANA PARZIALMENTE INTERROTTA. I TRENI NON

TRANSITANO NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.

