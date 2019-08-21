Traffico Roma del 21-08-2019 ore 08:30
Più informazioni su
UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA
DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI. INCIDENTE QUINDI NELLA CARREGGIATA
DIREZIONE BALDUINA.
IN QUESTA ZONA RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CHIUSURA
DEL TUNNEL A SCENDERE IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-TOR DI QUINTO. APERTA
INVECE LA CORSIA VERSO PINETA SACCHETTI E IL GEMELLI.
ALL’AURELIO LAVORI IN VIA DI TORRE ROSSA, CHIUSA IN DIREZIONE DI PIAZZA
CARPEGNA; DEVIAZIONI PER CHI PROVIENE DALLA VIA AURELIA ANTICA E DA
BRAVETTA.
TRASPORTI. LINEA A DELLA METROPOLITANA PARZIALMENTE INTERROTTA. I TRENI NON
TRANSITANO NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma