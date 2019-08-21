Traffico Roma del 21-08-2019 ore 09:30
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SULLA VIA SALARIA ZONA SETTEBAGNI INCIDENTE VERSO IL RACCORDO TRA L’USCITA
DALL’AUTOSTRADA E LA STAZIONE FERROVIARIA
RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA DELLA
PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI. L’INCIDENTE È QUINDI IN DIREZIONE DELLA
BALDUINA.
AI PARIOLI PRUDENZA, OLIO IN STRADA, CI RIFERIAMO A PIAZZA SANTIAGO DEL
CILE.
LAVORI E CHIUSURA DEL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE. A CHI PROVIENE
DALLA TIBURTINA È COMUNQUE POSSIBILE L’ACCESSO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E IL
LUNGOMARE DI OSTIA. VIABILITÀ ALTERNATIVA, SULLA VIA DEL MARE.
IL 27 AGOSTO INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE. MARTEDÌ PROSSIMO TRENI
FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE, CI SARÀ LA LINEA BUS 105.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma