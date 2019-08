Traffico Roma del 21-08-2019 ore 09:30

SULLA VIA SALARIA ZONA SETTEBAGNI INCIDENTE VERSO IL RACCORDO TRA L’USCITA

DALL’AUTOSTRADA E LA STAZIONE FERROVIARIA

RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA DELLA

PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI. L’INCIDENTE È QUINDI IN DIREZIONE DELLA

BALDUINA.

AI PARIOLI PRUDENZA, OLIO IN STRADA, CI RIFERIAMO A PIAZZA SANTIAGO DEL

CILE.

LAVORI E CHIUSURA DEL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE. A CHI PROVIENE

DALLA TIBURTINA È COMUNQUE POSSIBILE L’ACCESSO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E IL

LUNGOMARE DI OSTIA. VIABILITÀ ALTERNATIVA, SULLA VIA DEL MARE.

IL 27 AGOSTO INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE. MARTEDÌ PROSSIMO TRENI

FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE, CI SARÀ LA LINEA BUS 105.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma