Traffico Roma del 21-08-2019 ore 10:30
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SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA
NELLA ZONA DI LARGO SOMALIA CHIUSA PER LAVORI VIA MASCAGNI. STRADA CHIUSA
PROVENENDO DA PIAZZA GONDAR. IN VIALE BOITO POSSIBILE ACCESSO ATTRAVERSO
VIA MARCHETTI
CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E IL
LUNGOMARE DI OSTIA. VIABILITÀ ALTERNATIVA, SULLA VIA DEL MARE.
CERIMONIA IN PROGRAMMA NEL POMERIGGIO AL DIVINO AMORE. NELL’AREA
CIRCOSTANTE DIVIETI DI SOSTA LUNGO LA VIA ARDEATINA. PRESTARE ATTENZIONE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma