Traffico Roma del 21-08-2019 ore 11:30
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VICINO CORSO FRANCIA E COLLINA FLEMING CHIUSA AL MOMENTO LA VIA CASSIA. IN
CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA VIA ORIOLO ROMANO E VIALE
CORTINA D’AMPEZZO.
ALL’ESQUILINO INCIDENTE SUL LARGO BRANCACCIO, SIAMO NEI PRESSI DI VIA
MERULANA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI
FUORI IL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DELLA
FRAZIONE DI COLLE DEI PINI TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E LA SELVOTTA
A OSTIA PER UN INCIDENTE DISAGI TRA VIA BOSIO E VIA COSTANZO CASANA.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma